Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¶üÏ©»Ô¤Ç¤Ï2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶üÏ©»ÔÀ±¤¬±ºËÌ5ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å1»þÁ°¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö1³¬¡¦2³¬¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÇò±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÃËÀ­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¿¢ÉÄ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤â¤­¤Î¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢½»¿Í¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£