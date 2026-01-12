¿À½®21¹æ¤ÎÈô¹Ô»Î µ°Æ»¾å¤Ç¤Î³èÆ°¤¬70ÆüÄ¶¤Ë ·±Îý¤ä¼Â¸³¤òÃå¼Â¤Ë¼Â»Ü
Ãæ¹ñ¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¿À½®21¹æ¡×¤Î¾èÁÈ°÷¤Ç¤¢¤ëÄ¥Î¦»á¡¢ÉðÈô»á¡¢Ä¥¹¿¾Ï»á¤Î3¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢µ°Æ»¾å¤Ç¤Î³èÆ°´ü´Ö¤¬70Æü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°·±Îý¤ä°åÎÅµß¸î·±Îý¡¢¶ÛµÞÈòÆñ·±Îý¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµ°Æ»¾å·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î²Ê³Ø¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô°ÜÆ°ÍÑ¤È»ÑÀªÀ©¸æÍÑ¤ÎÁàºî¥ì¥Ð¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»È¤¤¡¢Â®ÅÙ¤ä»ÑÀª¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁàºîµ»Ç½¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµß¸î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶²¼¤Ç¤Îµß¸î¤ÎÁàºîÊýË¡¤äÎÏ¤Î¤«¤±Êý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀßÈ÷¤ÎÇÛÃÖ³ÎÇ§¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤ÎºÆ³ÎÇ§¡¢Áàºî¼ê½ç¤Èµ»½Ñ¤ÎÄêÃå²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶ÛµÞÈòÆñ·±Îý¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢±§Ãè°å³Ø¼Â¸³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ç¾ÇÈÂ¬ÄêÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Èù¾®½ÅÎÏ²¼¤Ç¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÊªÍý¸½¾Ý¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î¶¨Ä´Æ°ºî¤ÎÉä¹æ²½¤ÈÀ©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÃèºàÎÁ²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÅÅµ¤²½³ØÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¸÷³ØÅª¤ËÆ°Åª´Ñ»¡