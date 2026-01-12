²£»³Íµ¡¡½é¥Ñ¥ÑÌò¤Ë¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ÖÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¹üÀÞ¤â
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¡Ê16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¹üÀÞ¤È¤«¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ê41¡Ë¤¬²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ò±é¤¸¡¢²£»³¤Ï¤½¤ÎÉ×¤Î¿·ÊÆ·º»öÌò¡£º´Æ£Âç¶õ¡Ê¤¿¤¹¤¯¡¢7¡Ë±é¤¸¤ëÂ©»Ò¤È²ÈÂ²3¿Í¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤À¡£Á´¼£2¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿²£»³¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¹Ô¡£¤³¤ÎÆü¤â¿È¤Ö¤ê¤«¤éÉé½ý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£¡ÖÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Âç¶õ·¯¤¬»ÒÌò¡¢»ÒÌò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÌ¾¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ºî¼ç±é¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£ºòÇ¯10·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡È¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡©¸«¤ë¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÂç³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òµ¤·¤¿¡£¡Ö25Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ºòÇ¯¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¦Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Êâ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£