¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¤é¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Í¸¶¤«¤é¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡ÉÀÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶¤¬11Æü¡¢ÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Í¸¶¤«¤é¤Î¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍ¸¶¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¤Æ¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢3·î28Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡¢4·î4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤È2»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò¤¹¤ëµå¼ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡Í¸¶¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÊá¼ê¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£ÈôÌö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¶ì¤¤»×¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÏºÆ¤ÓÀµÊá¼ê³Í¤ê¤ËÄ©¤à¡£ºòÇ¯¤Î2·³¹ß³Ê¸å¤Ïº£µ¨¤«¤é1·³¤ÎºÙÀî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë²Ã¤¨¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇ·âÎÏ¤âÉð´ï¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯100»î¹ç¤ò·Ç¤²¤ë¡£ÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í¸¶¤ÈÂÇÀÊ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¡£¼ºÇÔ¤òÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¹¶¼é¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£