²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¡¹ë²Ú¥Á¡¼¥à¤Ç¾×·â¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÆÃÈÖ¡Ø¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP2026¡Ù¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å6¡§30¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ä¾×·â¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì
¡¡º£²ó¤âÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡È¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡É¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î±þÊç¤¬¡£¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£À¤³¦¤Ç¤âÏÃÂê¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë½÷À¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤é¡Ö¥Á¡¼¥à²¬ÅÄ¡×¤È¡¢TBS¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤¬¹ë²Ú½¸·ë¡£¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤éÈá´ê¤Î¥¬¥é¥¹Íî¤Á¤Þ¤Ç¡¢¾×·â¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£ËÜµ¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ï¤¤¤«¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡£
