¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥É¥é5¹â¶¶Î´·Ä¡Ö¿¹²¼¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×ÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦¿¹²¼Ä¶¤¨Àë¸À
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡áJRÅìÆüËÜ¡á¤¬11Æü¡¢ÃæÂç¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ä¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ê¤É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼¤Ï¡¢ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î23ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¹â¶¶¤Ï1¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÇÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¡¢3Ç¯ÌÜ¤ËÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤ë30ËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍNo¡¦1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÂÇ·â¤Î¥¹¥±¡¼¥ëÆ±ÍÍ¡¢Ì´¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¡£³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤Î¹â¶¶¤¬¡È¿¹²¼Ä¶¤¨¡É¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò30ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¹²¼¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÂç¤Ç1³ØÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ï²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ëÀèÇÚ¤Ç¡ÖÆ´¤ì¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÁ´143»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦275¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Ãæ¼´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢94¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÂÇµå¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£¸½ºß¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÂÇµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³°¡Ê¤Îµå¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¼ê¤À¤±¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿Ä¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ë¤±¤É¡¢Åö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÆâÌî¤òÈ´¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂÇµå¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¡×¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¡£µÕÊý¸þ¤Ø¤â°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿30È¯ÅþÃ£¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£12·îËö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡ÖRebase¡×¤¬²Æì¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿¹²¼¤ä¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤é¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬°Ê³°¤Ç¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ËÆ¹ÂÎ¤¬ÂÀ¤¯¤Æ¡£ÂÎ´´¤Ã¤ÆÂÎ¤Î´´¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¡£¡Ö³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ëÂÎ¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ï1·³¤Ç¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï1·³¤Î°Ø»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥¥ó¥°¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þ¹â¶¶¡¡Î´·Ä¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¾®³Ø3Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£°ñ¾ë¡¦ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¹â¹»ÄÌ»»20ËÜÎÝÂÇ¡£ÃæÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÄÌ»»70»î¹ç½Ð¾ì¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¡£JRÅìÆüËÜÆþ¤ê¤·¡¢24Ç¯¤ÎU23WÇÕ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢94¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£