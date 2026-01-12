²£»³Íµ¡¢»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸á¸å9:00¡Á9:54¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¤¹¤ë»ÒÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¡Ê7¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ
¡¡²£»³¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ÒÌò»ÒÌò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡ÈÅ®°¦¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£12·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆþÍáºÞ¤È¤«¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤È¤«¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º´Æ£¤¬Íß¤·¤¬¤ë¤â¤Î¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï16Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³¡Ë¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
