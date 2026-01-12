²£»³Íµ¡¢2025Ç¯¤ÏÄ©ÀïÂ³¤±½¼¼Â¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¹üÀÞ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×26Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸á¸å9:00¡Á9:54¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡Ä¡©»ÒÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë²£»³Íµ
¡¡²£»³¤Ï26Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤¯³¨ÇÏ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¡×¤ÈµÆþ¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö25Ç¯¤ÏÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£26Ç¯¤Ï¤ª»Å»ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤ä¤Ê¤È»×¤¦Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¹üÀÞ¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï16Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³¡Ë¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
