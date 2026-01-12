2·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¡º£µ¨µåÃÄÌ¾¤Ï¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¡×¡¡¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤«¤é·ÀÌó²ò½ü
¡¡24Ç¯¤«¤é2·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤¬¡¢º£µ¨¤ÏµåÃÄÌ¾¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÃÓÅÄ¾Ê¸ãµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö26Ç¯¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤È¤·¤ÆÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢µåÃÄ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¥Ï¥ä¥Æ223¤¬¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î°ìÉôÉÔÍú¹Ô¤òÍýÍ³¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£