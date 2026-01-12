¡Ö22ºÐ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×µµÅÄ¶½µ£»á¤¬º´ÌîÍÚ¾Ä¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡¢Ç¯Æâ¤Ë¥Ù¥ë¥È³Í¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÚÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¿ä¤¹¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡Û
¡¡¸ØÄ¥¡¢Âç¤²¤µ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëº£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤À¤±¤òÁ´ÎÏ¾Ò²ð¡£³Æ³¦Âè°ì¿Í¼Ô¤¬¡Ö2026Ç¯¤Ï¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼ÊÔ¡×¤Ï¡©¡¡¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé10°Ì¤Îº´ÌîÍÚ¾Ä¡Ê¤¢¤æ¤à¡Ë¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯6·î¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÈ½Äê¤Ç³Î¼Â¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£22ºÐ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º´Ìî¤Ï2025Ç¯12·î¡¢WBAÁí²ñ¤Ç¾Íè¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¸õÊä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥±¥¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ò³Í¤Ã¤¿¤éÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£22ºÐ¤ÎËÍ¤¬Èà¤ÈÀï¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÆâÆ£Âç½õÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ä¤í¤¦¤Ê¤¡¡Á¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¾®2¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢Éã¤Ï¡ØÂ©»Ò¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤ä¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ø¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ù¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£µµÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ø¤¦¤Þ¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢º£Ç¯³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
22ºÐ¡¢S¥Õ¥é¥¤µé¡¡¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÉã¡¦°ìÍº¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï12Àï11¾¡¡Ê5KO¡Ë1Ê¬¡£LUSH¥Ü¥¯¥·¥ó¥°GYM½êÂ°