¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¼ç±é¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¤Ë²£»³Íµ¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ê41¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ9¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¡Ê16ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¤Æ²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥Ìò¡£²£»³Íµ¡Ê44¡Ë±é¤¸¤ë¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×Æ»É§¡¢º´Æ£Âç¶õ¡Ê7¡Ë±é¤¸¤ë5ºÐ¤ÎÂ©»ÒÎ¼²ð¤È¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î½êÄ¹Ìò¤Î±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¥Æ¥ìÅì¤À¤±¡£¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢¥Æ¥ìÅì¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»í¿¥¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Î¥Þ¥ê¥³ÍÍ¡ÊÂô¸ý¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Á´¤¯°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºò½©¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂô¸ý¤È¶¦±é¤·¤¿²£»³¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡©¡¡¸«¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈÎ»¾µ¡É¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÜºº°ì²Ý¤ÎÊý¤Ç¤â¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢Æ»É§¤Î¿¦¾ì¤Ç¤âÊÌ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»í¿¥¤Î¿ÆÍ§¡¦ËÌÂ¼¤µ¤¯¤éÌò¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡Ê41¡Ë¤È¾¾ËÜ¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¾®6¤Î»þ¤ËSPEED¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡£Æ´¤ì¤Î¿Í²á¤®¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Î¢¤Ç¤Ï¥Ò¥í¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¤ËÂç¶½Ê³¡£ÅçÂÞ¤â¡Ö»ä¤¬¡Ê±éµ»¤Ë¡Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¼ç±é½÷Í¥¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê³¨ÇÏ¤Ë¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤¤³¤ó¤À¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î1Âò¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬Æ°¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£