¡¡¸ØÄ¥¡¢Âç¤²¤µ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëº£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤À¤±¤òÁ´ÎÏ¾Ò²ð¡£³Æ³¦Âè°ì¿Í¼Ô¤¬¡Ö2026Ç¯¤Ï¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¡¢2006Ç¯¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÏ¢Â³Æþ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òµòÅÀ¤Ë»ØÆ³³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÂ¼¼ç¾Ï»Þ¡Ê¤¹¤°¤ê¤Õ¤ß¤¨¡Ë»á¤¬¡¢2030Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î ¡È´üÂÔ¤Î¿·À±¡É ²¬ËüÍ¤»Ò¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ß¥¹¤¬¶Á¤¤¤Æ2°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¡¢6°Ì¤ÈÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÆÃÄ§¤ÏÄ¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±éµ»¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é17ºÐ°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤Î·¹¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷»Ò¤âµ»½ÑÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë4²óÅ¾¤òÈô¤ó¤Ç¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÃåÉ¹¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ»½ÑÅÀ¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ä¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¨¥Ã¥¸¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢É¹¤ò½³¤é¤º¤Ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢²¬¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß16ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢4Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï20ºÐ¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
