¡Ú³ÚÅ·¡Û¡ÖÂçÃ«¥Þ¥·¥ó½éÆ³Æþ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö³¤³°¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡×¡¡Àè¹ÔÅê»ñ¤Î·ë¼Â¤Ê¤ë¤«
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤ÏÀèÆü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÌó£²½µ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£µåÃÄ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»î¤ß¤À¡£µòÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤é¤¬¥ª¥Õ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æµ×¤·¤¤ºòº£¡£µå³¦Æâ¤Î»ØÆ³¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÀïÎÏ¤Î¸ÄÀ¤È¶¯¤ß¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯²½¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ò»Ø¤·¼¨¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È£³Ç¯Á°¡¢³ÚÅ·¤ÏºÇ¿·±ÔÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤ò£±£²µåÃÄ¤ÇºÇ½é¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬Í¸úÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤ÆÀÑ¶Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤À¡£Åê¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµåÂ®¡¢µå¼ï¡¢²óÅ¾¿ô¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÀºåÌ¤Êµ°Æ»¤Þ¤Ç¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÄ¶¹âÀÇ½¥Þ¥·¥ó¡£³ÚÅ·¤ËÂ³¤¤¤Æ°ìºòÇ¯¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Ãæ·ø¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢À®Ä¹Â¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¼ÂÀï´ª¤òÍÜ¤¦ºÝ¤Ë¤âÍ¸ú³èÍÑ¡£µð¿Í¤â¤¹¤Ç¤ËºÎÍÑºÑ¤ß¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºå¿À¤Ê¤É¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£½Õ¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤ÈÄãÌÂ¤¹¤ë³ÚÅ·¡£Â¾µåÃÄ¤ËÀè¤ó¤¸¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤¬¼Â¤ò·ë¤ÖÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡½¡½¡£