¡¡¸ØÄ¥¡¢Âç¤²¤µ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëº£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤À¤±¤òÁ´ÎÏ¾Ò²ð¡£³Æ³¦Âè°ì¿Í¼Ô¤¬¡Ö2026Ç¯¤Ï¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©
¡¡±Ç²è´ÆÆÄÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤¬¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾åÅÄÀ¿»á¤Ï¡¢¿Íµ¤·àÃÄ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡×¤Î¼çºË¼Ô¤À¡£
¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç1ÆüÁ°¡¢¡Ø¥É¥í¥¹¥Æ¤Î¤Ï¤Æ¤ÇËÍ¤é¡Ù¡Ø¥ê¥Ð¡¼¡¢Î®¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ù¤Ç¤Ï2Ê¬´Ö¤È¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥×¡Ê»þ´Ö°ÜÆ°¡Ë¤ÎÉý¤¬Ã»¤¤ ¡È»þ¶õ´Ö¤Î¤Í¤¸¤ì¡É ¤òÉÁ¤¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿ºÍ¿Í¤Ç¤¹¡×
¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ÏËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ø¥É¥í¥¹¥Æ¡Ù¡Ø¥ê¥Ð¡¼¡Ù¤â·àÃÄ½êÂ°¤Î»³¸ý½ßÂÀ»á¤¬±Ç²è²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÅÄ»á¤ÏµÓËÜ¤Ç¤Î»²²Ã¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø·¯¤Ï±Ç²è¡Ù¤¬¾åÅÄ»á¤Î½é´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃË½÷¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¸ß¤¤¤Î½ÐÍè»ö¤¬±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¸ä³Ú±Ç²è¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë ¡ÈÅ·ºÍ¡É ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Á±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¶½Ê³¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¾åÅÄÀ¿´ÆÆÄ¤Ë¤Ò¤È¸À¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ö¡Ø·¯¤Ï±Ç²è¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È³«Âó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿·¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Î°Õ¼±¤¬¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢±Ç²èºî¤ê¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ì¾Á°¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¦¤¨¤À¤Þ¤³¤È
1998Ç¯¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡×¤ò´úÍÈ¤²¡£¡ØÌë¤ÏÃ»¤·Êâ¤±¤è²µ½÷¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë