¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÀÂçà£ÖÃ¥´Ôá¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¡£±Ç¯À¸¡¦¸Å²ìÎ¶¿Í¤¬ÈôÌöÀÀ¤¦¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡×
¡¡Á´¹ñÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë¡¢´ØÅìÂÐ¹³Àï£±°Ì¤ÎÌÀÂç¤¬Æ±£³°Ì¤ÎÁáÂç¤ò£²£²¡½£±£°¤Ç²¼¤·¡¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢£±Ç¯À¸¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿£Æ£Â¸Å²ìÎ¶¿Í¤¬à£ÖÃ¥´Ôá¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿£Æ£ÂÃÝÇ·²¼¿Î¸ã¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë²ó¤ê¡¢¸Å²ì¤¬ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤È¿Î¸ã¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤è¤¯£±Ç¯À¸¤Ç£±¿Í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï³ØÇ¯´Ø·¸¤Ê¤¯Ç¤¤»¤é¤ì¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£º£Æü¤Ï£±£°£°ÅÀ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¸Å²ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¶Í°þ³Ø±à¹â»þÂå¤Î£²Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜÂåÉ½£Æ£ÂÌðºêÍ³¹â¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë»þ¤ÎÀª¤¤¤È¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï£×£Ô£Â¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½à·è¾¡¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ£×£Ô£Â¤Ç½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Î¸ã¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤Ë¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£½µ¤Î²ÐÍËÆü¡Ê£¶Æü¡Ë¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹âÌî¡ËÉËÉ×¤µ¤ó¤«¤é¡ØÂ¿Ê¬£Æ£Â¤Ç¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¹»²ÎÀÆ¾§¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÇ·²¼¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡£Ç¤¤»¤ë¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤À¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤³¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤ÏÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£