¸·¤·¤¤ÊÙ³Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦Ç¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥È¤È³ÑË¹¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡Âç³Ø±¡Â´¶È¤ÎµÇ°»£±Æ¤â°ì½ï¤Ë¡¡¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¡
¿²¤ë»þ´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÂ³¤±¤¿ÊÙ¶¯
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë½»¤àZuraina¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ç¤Î¸¦µæ¤ò¤ä¤ê¤È¤²¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÌëÄÌ¤·ÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÇî»Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°Î¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¤ÎTenet¡Ê6ºÐ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤Î´Ö¤¸¤å¤¦¡¢´ù¤Î¤½¤Ð¤äËÜ¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¡¢ËÍ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ì²¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¤Î¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈZuraina¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çî»Î¹æ¼èÆÀ¤Î´î¤Ó¤òTenet¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Ë¤â¥¬¥¦¥ó¤È³ÑË¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¡£ºÛË¥¤¬ÆÀ°Õ¤ÊµÁÍý¤ÎËå¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢Â´¶È¼°¤Î°áÁõ¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¤òTenet¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤È°ì½ï¤Î¡ÖÂ´¶ÈµÇ°¼Ì¿¿¡×
Â´¶È¤ò½Ë¤¤¡¢¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²ÈÂ²¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆTenet¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£Zuraina¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤¹¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¤½¤ÎÆ°²è¤Ï20Ëü²ó¶á¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¦¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿Tenet¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿¼¤µ¤ò¿Í¡¹¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÃé¼Â¤ÊÍ§¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ï¤¿¤·¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹Zuraina¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ï°¦Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£¤½¤ì¤Û¤É´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Tenet¤ÎÊìÇ¤âÁÄÊìÇ¤â¡¢°ì²È¤Î»ô¤¤Ç¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éTenet¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËZuraina¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß8É¤¤¤¤ë»ô¤¤Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¶»¤Î¾å¤Ç¿²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹Zuraina¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯½é¤á¤ËÈà½÷¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Tenet¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈà½÷¤ÎÈá¤·¤ß¤ò»¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÇ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈZuraina¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤ÏÂç¿ÆÍ§
°ÊÁ°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤ÏÈá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤â¤¦Ç¤Ï»ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿ôÇ¯¸å¡¢Ì¼¤È¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤ËÌîÎÉ¤Î¥á¥¹Ç¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿Ì¼¤Ë¤»¤¬¤Þ¤ì¡¢·ë¶É»ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÇGigirl¤Ï»ÒÇ¤òÀ¸¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌ¼Ç¤¬Tenet¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Tenet¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¹Ôµ·¤¬¤è¤¯¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Ç¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«ÈÕ¤ËÉ×¤È·Ú¤¤»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Tenet¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¿Í´Ö¤¬±¿Æ°ÍÑ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡¢ÂÎ¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤»¤¬¤à¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ç¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÇ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ëZuraina¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£