¡Ö¼ÒÆâ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥ä¥ó¥­¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¡×ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î½¢Ç¤¤ÇË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤¬²£¹Ô¡¡ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿½÷À­

¤É¤ó¤Ê¤ËÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Î»ñ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À¡Ê»öÌ³¡¦´ÉÍý¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·ÊÞ´ë¶È¤¬¡¢ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢¸Å³ô½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤µ¤»¡¢¸ø»äº®Æ±¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥ä¥ó¥¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥ª¥¦¥Á¤ä¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤êÃÏ¸µÃç´Ö¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¥´¥¿¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¼ÒÄ¹¤ÏÍ§Ã£¼Ò°÷¤È°û¤ßÊâ¤¡¢¡Ö¤µ¤Ð¤±¤Ê¤¤¸½¾ì¤¬°¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡Ö¥ª¥È¥â¥À¥Á¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¤Î»´¾õ¤ò½÷À¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢Ë½¸À¤ä¾®ÆÍ¤¯¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢°¢Á³¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥â¥ó¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤·¤Æ¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤ËÂçÀ¼¤Ç°¸ý¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿±Ä¤ÎÅÎÀñ¤µ¤À¡£¡Ö¥ª¥È¥â¥À¥Á¡×¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÄÂÎµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ª¥È¥â¥À¥Á¤Ï°ìÀÆ¤Ë¼ÒÄ¹¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°û¤ß²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¡¢¥Ø¥ë¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÙÆü¤Î½¾¶È°÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Ø¥ë¥×¤Ë¤¹¤ë»ÏËö¡×
¸½¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤µ¤Ð¤±¤Ê¤¤¸½¾ì¤¬°¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢Åö³º½¾¶È°÷¤ò¸ø³«¤Ç¼¸ÀÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌµÀÕÇ¤¤µ¤òÃª¤Ë¾å¤²¤¿¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë½÷À¼«¿È¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥ª¥È¥â¥À¥Á½¸ÃÄ¡×¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ï«´ð¤â¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê²ñ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×
½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤°ø±ï¡×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢²¥¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Ä¡Ê»ä¡Ë¤¬°¤¤¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª¡Ù¤È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤â¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤È¤½¤ÎÌë°û¤ß²ñ³«¤¤¤Æ¤¿¤·¡×
¤â¤Ï¤ä¼«¾ôºîÍÑ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿½÷À¤ÏÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ê¤É³Æ½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê²ñ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ï«´ð½ð¤È¸À¤¨¤É¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¼Ô¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°¼ÒÄ¹¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿Ç¥ÉØ¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¼ÒÄ¹¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ö¥·¥Õ¥È´³¤·¤¿¤ê¡¢´°Á´Ìµ»ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤òÆ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤éÁë¸ý¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÂÐ±þ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
·ë¶É¡¢½÷À¤â¡ÖË½ÎÏ¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÃ£¤È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨Âà¿¦¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£3ÂåÌÜ¤ÇÄÙ¤ì¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤â»ý¤¿¤Ê¤½¤¦¤À¡£
