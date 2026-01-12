¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬ÂçÃ«¤òÇË¤Ã¤¿¡×ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÈÌîµå¿Íµ¤Ä¶¤¨¡É¤Ë´Ú¹ñ»æ¤â¶ÃÃ²¡¡ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÑ³×¤Ë°ÕµÁ¡ÖÉ÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
MLS¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡£¤½¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÂçÃ«¤Ë¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤À(C)Getty Images
¡¡Âç¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÊÑ²½¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ØThe Economist¡Ù¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ù¤¯¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î10¡ó¤¬¡ÖºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È²óÅú¡£9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Ìîµå¤òÍÞ¤¨¤ÆÁ´ÂÎ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï17¡ó¤ÈÂçº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Ìîµå¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬¡ÈÄêÈÖ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£1996Ç¯¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÊMLS¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤ÌÌ¤Ê¤É¤ÇÂ¾¶¥µ»¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡È¾ï¼±¡É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê´Ú¹ñÂåÉ½¡Ë¤ä¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¡Ê¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇMLS¤Ë»²Àï¡£¡ÖYouTube¡×¤ä¡ÖAppleTV¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿»î¹çÃæ·Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¡¢¹ñÆâ¾ðÀª¤âÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆü´©»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬ÂçÃ«¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Çµ¯¤¤¿ÂçÊÑ³×¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤ÎµÞÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¡¼¶¥µ»¡Ù¤È¤·¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£90Ç¯Âå¤Ë¤ÏFIFA¤¬¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¡Ö°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÈà¤Ï´ÑµÒ¿ô¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈÎÇä¿ô¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¾å¾º·¹¸þ¤òÉÁ¤¡¢¤¤Á¤ó¤È¡È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¸ú²Ì¡É¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¥¢¥á¥ê¥«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ìîµå¤è¤ê¤â¿Íµ¤¤È¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢Ç÷¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
