¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò»È¤¦¡×¤Ë¸Æ±þ
¡¡¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤ÎµÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±¦Â¼óÄË¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì64»î¹ç¡¢NPB13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¾¯¤Î38°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹16Ç¯ÌÜ¡£ËÜ»æÀµ·î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò»È¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸Æ±þ¤·¡¢Éü¸¢¤Ë¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡É÷Â®20¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿µÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¡£½©»³¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ÎÂÇ·â¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤ÎÂ¤µ¤Ð¤¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë·ø¼é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÎý½¬¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¼éÈ÷ÎÏ¤¬¼«Ëý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸Þ½½È¨¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤ë·Àµ¡¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¸Þ½½È¨¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÎý½¬¤Ï²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡µ»½ÑÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÌó1¡¦5¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÅÄµí¡Ê¤È¤¦¤¸¡Ë¥µ¥ó¥É¥¹¥¡¼¾ì¤Ø¡£³¤¤«¤é¤Î¶¯É÷¤Ç¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿·¹¼Ð³ÑÅÙ30ÅÙ¡¢µ÷Î¥45¥á¡¼¥È¥ë¤Îº½¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¾å¤ê²¼¤ê¤·¡¢²¼È¾¿È¶¯²½¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä²¼ÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷PR¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº½ÉÍ¤ÇÂ¹ø¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£µ»½Ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¼ÅÄ¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£NPBºßÀÒ13Ç¯´Ö¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î38°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ë±¦Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¡¢Éüµ¢¸å¤â´·¤ì¤Ê¤¤Î¾Íã¤Ç¤ÎÀÛ¼é¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¡£64»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÔËÜ°Õ¤Î¶Ë¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤É¤¦·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¼¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤àÊÑ³×´ü¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¿·´ð¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ËÜ»æ¤ÎÀµ·î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò»È¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Æ±¤¸·ë²Ì¤Ê¤é¼ã¼ê¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ô»ú¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï¤·Îõ¤Ç¤â¡¢Éü¸¢¤Ø¡¢¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¼«¿®¡£¤½¤ì¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤»¤Ð¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê168ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÊÆÄÌ»»2000°ÂÂÇÃ£À®¤Ë¤â¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬26Ç¯¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ÛÌ¾¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¢¦°ËÆ¦²¼ÅÄ¼«¼ç¥È¥ì»²²Ã¼Ô¡¡½©»³æÆ¸ã¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÈÄ»³Í´ÂÀÏº¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢À¶¿åÍ¥²Ö¡¢Â¼ÅÄÆäº´¡ÊÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¡¢À±Àî¤¢¤«¤ê¡¢Ã«ËÜÀ²Ë¾¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Woman¡Ë¡¢¿ôÅÄºÌÇµ¡Ê°ñ¾ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥´¡¼¥ë¥º¡Ë