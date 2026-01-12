Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÌ±²È¤Ë¿¯Æþ¡¢¶âÉÊ15Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤ ·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÂáÊá ¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤ÎÈÈ¹Ô»ëÌî¤ËÁÜºº¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ºòÇ¯Ëö¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢15Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÝÀî»Ô¿ùÃ«Æî¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2025Ç¯12·î31ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸æÁ°ºê»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼ÒÌò°÷Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â15Ëü±ß¤È¼êÄó¤²ÂÞ¤Ê¤ÉÌó40ÅÀ¡Ê·×6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢ÃËÀ²ñ¼ÒÌò°÷¤È²ÈÂ²¤¬²°Æâ¤Ç½¢¿²Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£ÃË¤é¤ÏÌµ»Ü¾û¤À¤Ã¤¿²Õ½ê¤«¤é²°Æâ¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ²ñ¼ÒÌò°÷¤¬µ¯¾²¸å¡¢²È¤ÎÃæ¤¬Êª¿§¤µ¤ì¡¢¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÃæ¡¦À¾ÉôÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÏ»¤Ä¤Î·Ù»¡½ð¤È¸©·ÙÁÜºº3²Ý¤¬¹çÆ±¤ÇÁÜºº¤·¡¢ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ²ñ¼ÒÌò°÷¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤È¶¦ËÅ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÃç´Ö¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£