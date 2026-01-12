Ãó¼Ö¼ÖÎ¾¤«¤é¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤ ¸½¶âÆþ¤ê¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ê¤É20ÅÀ¡¢Áí³Û31Ëü±ßÁêÅö Ìµ¿¦¤ÎÃË½÷2¿Í¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤ÇÃó¼Ö¼ÖÎ¾¤«¤é30Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ÔÆâ¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃË¤È40Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»°Åç»Ô¶ÌÀî¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2025Ç¯11·î¾å½Ü¡¢»°Åç»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾2Âæ¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤é¤¬½êÍ¤¹¤ë¸½¶âÆþ¤ê¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ê¤É20ÅÀ¡Ê·×31Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË½÷¤ÏÆâ±ï´Ø·¸¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÇ§ÈÝ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£