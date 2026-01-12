¡Ú²¦¾Àï¡Û¤³¤ì¤¬¾¡Éé¤á¤·¡¡Æ£°æ²¦¾¡Ö³ÝÀîµíËãÇÌÆ¦Éå¡×¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¡Ö³ÝÀîµí¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡×
¡¡¡þALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶ÉÂè1Æü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡¦³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¡Ë
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡Ö¾®ÌëÇµÇß¡¡ËõÃã¾®ºÇÃæ¡×¡Ö³ÝÀî·ª¤Î¥Þ¥í¥ó¥·¥§¡×¤Ê¤É¤ò°ìµ¤¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¹Ó¶È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãë¿©»þ¤Ë¤Ï¡Ö³ÝÀîµí¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Öçõ¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤È¡ÈÃë¤Î¤ª¤ä¤Ä¡É¤â´®Ç½¡£¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°¤Ë¤âÍê¤ó¤À¡Ö´°½Ï¥á¥í¥ó¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òÄÉ²Ã¤Ç2¤Ä¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢Ç¾¤âÊ¢¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÂÐ¶É¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Æ£°æ¤ÏÃë¿©¤ËÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö³ÝÀîµíËãÇÌÆ¦Éå¡×¤òÁª¤ó¤À¡£