¡¡¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï£±£±Æü¤Ë²ÆìÆþ¤ê¤·¡¢£±£²Æü¤«¤é¶âÉðÄ®¤Ç£±¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯Á°¤Ëº£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÀî°æ·òÂÀ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤ä³°¤«¤é¸«¤Æ´¶¤¸¤¿»¥ËÚ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é´¶¡×¤Î²þÁ±¤Ø¡¢Æî¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤¿¤»¤ëºî¶È¤ËÃå¼ê¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤âÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢£²·î¤Î³«Ëë¤«¤é¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë
¡¡Àî°æ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬£±£²Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡££²·î£¸Æü¤Î³«Ëë¡¦¤¤¤ï¤Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡Ê£Ê£²¤È£Ê£³·×£´£°¥¯¥é¥Ö¤¬£´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤¦ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ï¾º¹ß³Ê¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¤¬¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ìÈÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¾º³Ê¤À¤È»×¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤È¡¢Á´°÷¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£¸·î¤«¤é¤Î¾º³Ê¤Î·ü¤«¤Ã¤¿£²£¶¡Á£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î£²¤Ä¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£³£²Áª¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë£±£±Æü¡¢²Æì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËºÇÎÉ¤Î·Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£´Ëç¡Ê£´¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤â£³Ëç¡Ê£³¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡£ºÇ¸å¤ÏÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¡£¤½¤³¤ËÁê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ë¼¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ø²¿¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤«¡Ø¤ªÁ°¤¬¤³¤¦¤À¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥¯¥è¥¯¥è¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡£·ë¶É¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¡£¤¿¤È¤¨Êâ¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Â®ÅÙ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×
¡¡Ä»À´¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ºÝ¡¢»¥ËÚ¤È¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£³¾¡£²Ê¬¤±¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¡£¼ÂºÝ¤ÎÂÐÀï¤äºòÇ¯¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ´¶¤¸¤¿²ÝÂê¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁö¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Ê¤É¤Ï¡ØÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¤¦¤Þ¤¯¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏºÇ½é¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç¤¦»þ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤Ç¤¤º¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤ÏÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤ê¡£Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê½¬´·¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡¡¢¡Àî°æ¡¡·òÂÀ¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë£±£¹£¸£±Ç¯£¶·î£·Æü¡¢°¦É²¡¦±§ÏÂÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£´ºÐ¡£°¦É²¥æ¡¼¥¹¤«¤éÅí»³³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£´Ç¯¤ËÅö»þ£Ê£Æ£Ì¤Î°¦É²¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£Æ£×¤Ç£°£¶Ç¯¤Ë°úÂà¡££°£¸Ç¯¤Ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÃ»´üÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼ÔÎò¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°¦É²¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤È´ÆÆÄ¡¢°¦É²£Õ¡½£±£¸¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¸Ç¯£µ·î¤ËÅö»þ£Ê£²¤Î°¦É²´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££²£±Ç¯£´·î¤«¤é£Ê£²»³·Á¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢£²£²Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯£¸·î¤Þ¤ÇÅö»þ£Ê£±Ä»À´¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È°ìÃË°ì½÷¡£
¡¡¡¡¢¡£Ê£²»¥ËÚ¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¡¡£±£²Æü¤Ë¶âÉðÄ®Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÎý½¬¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡££±£¶Æü¤ËÆ±Ä®Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ê£±±ºÏÂ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬¡¢Àî°æ´ÆÆÄÂÎÀ©²¼¤Ç½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÈó¸øÉ½¤â¡¢£²£±Æü¤Ë¤â£Ê¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¡££²£µÆü¤Î£Ê£±¤Î£ÇÂçºå¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ï½ªÎ»¡££²Æü´Ö¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ß¡¢£²£¸Æü¤«¤é¤Ï·§ËÜ¡¦ÂçÄÅÄ®¤Ç£²¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò³«»Ï¡££²·î£¸Æü¤Î³«Ëë¡¦¤¤¤ï¤Àï¡Ê¥Ï¥ï¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£