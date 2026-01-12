¡Ú²¦¾Àï¡ÛÆ£°æ²¦¾¡¡·Ñ¤®Êâ¤ËÄ¹¹Í¡Ä·Ñ¤®ÊâÊÖ¤·¡¡¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡¡þALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶ÉÂè1Æü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡¦³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¡Ë
¡¡Æ£°æ¤Ï64¼êÌÜ¢¤2Ï»Æ±Êâ¡ÊÂè2¿Þ¡Ë¤Ë2»þ´Ö2Ê¬¹Í¤¨¤¿¡£±ÊÀ¥¤«¤é¤Î¡Ö·Ñ¤®Êâ¹¶¤á¡×¤¬Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¹ÍÎ¸Ãæ¡¢È±¤ò¤«¤¾å¤²¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢±ÊÀ¥¤¬Î¥ÀÊ¤¹¤ë¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬·ë²ÌÅª¤ËÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤¿¡£´ý»Î¤é¤¬½¸¤¦¹µ¼¼¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¹¶¤áÊý¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï°ìºòÇ¯7·î¤Î²¦°ÌÀïÂè3¶É¤Ç3»þ´Ö10Ê¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Á°Æü10Æü¤ÎÂÐ¶É¾ì¸¡Ê¬¡£¡Ö1ÆüÌÜ¤ÎºÇ½é¤«¤é°ì¼ê°ì¼êÆÉ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÎµ²¦ÀïÂè4¶É°ÊÍè2¥«·î¤Ö¤ê¤Î8»þ´ÖÂÐ¶É¡£2ÆüÀ©¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î»þ´Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡66¼êÌÜ¢¤8Ï»Êâ¡¢68¼êÌÜ¢¤8¸ÞÊâ¡ÊÂè1Æü»ØÎ»¿Þ¡Ë¤È¡Ö·Ñ¤®Êâ¹¶¤á¡×¤Î¤ªÊÖ¤·¡£8´§ÆÈÀêÄ¾¸å¤Î23Ç¯ÅÙÎµ²¦Àï°ÊÍè¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀïÂè1¶É¤Ç¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò16¤Ø¿¤Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢È¿Å¾¹¶Àª¤Îµ¡¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡ÊÅûºê¡¡²Å°ì¡Ë