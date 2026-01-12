¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÌÀÂç¡¦ÅÄÂå¡È¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¡ÉÈäÏª¡¡µÕÅ¾¥È¥é¥¤¤Ë´¿´î¡Ö±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÌÀÂç22¡¼10ÁáÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾19Ê¬¤ËµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿ÌÀÂç¤ÎPRÅÄÂå¤Ï¡Ö¡Ê²Æ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¡Ë±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê4Ç¯À¸¤ÈºÇ¸å¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼³ÍÆÀ¤Ç¡¢¤³¤Î1¥«·î¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë8¿Í¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×¤òÅ°Äì¤·¤ÆÎý½¬¡£¶ìÏ«¤¬¼«¿È¤Î¥È¥é¥¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡È¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¡É¤âÈäÏª¡£¡Ö¡ÊÃæ3¤Þ¤Ç¡Ë½ÀÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£