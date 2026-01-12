©️ABCテレビ

『第76回NHK紅白歌合戦』をサプライズ出演で盛り上げたあの男性芸人が、婚活を真剣に始めた！ しかし彼の相方いわく、付き合ったとしても恋人にはアレが汚すぎて「絶対見せない」らしく……!?

2025年末放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にサプライズ出演したお笑いコンビとは、マユリカのこと。彼らが高校生に扮して、5人組ロックバンド・ORANGE RANGEの大ヒット曲『イケナイ太陽』のパフォーマンスを、大いに盛り上げたことが記憶に新しい。

そんなマユリカの中谷が、「結婚したい」と切実な胸の内を明かした。相方の阪本が2024年末に結婚を発表し、同期で独身なのが、自分と平井まさあき（男性ブランコ）とZAZYだけなため、非常に焦っているらしい。海原ともこ（海原やすよ ともこ）は、独身3人に共通点を見出したのか、「あ～なるほど……」とだけ発してニヤリ。彼女の意味深長なリアクションに、スタジオ一同は思わず笑った。

一方の海原やすよ（海原やすよ ともこ）は、芸人仲間たちが次々と結婚している状況に触れて、「芸人さんの奥さんという、理解があるお友達も多くなっているんやったら、そこは繋がっていくんじゃない？」と中谷にアドバイス。「優しい人」であり「怒ったことがない」という、阪本の妻から友達を紹介してもらうように提案した。

これに阪本は、「いや～ちょっと僕の信頼に関わるので……」とやんわり拒否！ 彼に中谷は、「どういう意味やねん！」と即座に聞き返し、スタジオに爆笑を巻き起こした。

さらに阪本は、幼馴染である中谷の秘密を暴露！ 「3年とかお付き合いしても、お尻を絶対見せないんですよ。お尻が汚すぎて」といきなり語る阪本に中谷は慌てて、「説明が足りてない！」とツッコんだ。中谷いわく、「当時お付き合いしていたときに僕お尻ホンマにブツブツまみれで、爆竹鳴らしたんかってくらい汚くて。付き合っている奴のお尻がこんなに爆竹鳴らしてるみたいなん嫌やろなって思って……」とのことだ。

中谷の補足説明にやすよは、「考えすぎているんかもね」「そんなん大丈夫そうじゃん？」とコメント。これに阪本が、「『爆竹鳴らしたみたいなお尻やけどいい？』って（紹介しますか？）」と返すと、中谷は「どんな提案やねんそれは！」とツッコミ！ 「下半身に難アリとか？」というともこの提案にも中谷は、「含みがありすぎますって！」と苦笑いした。

なお、中谷の恋愛エピソードは、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）2026年1月8日放送回で明らかになった。同放送回では、「芸⼈たちの真剣ぶっちゃけトークSP」と題して、未公開スタジオトークを⼤放出！ ゲストたちが思わずもらした仕事にまつわる本⾳から、意外な素顔がのぞくプライベート秘話まで、とっておきのエピソードが続々と飛び出た。

