¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§µÓËÜ¤ÎÀ¨¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡È·úÁ°¡É¤ÎÉÁ¤Êý¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤Î¶¯¤µ
¡¡¿ë¤Ë¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ËÜºî¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö»¶Êâ¤¹¤ë2¿Í¤Î¸÷·Ê¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Ç¯ËöÊüÁ÷¤ÎÂè13½µ¤È¡¢¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤Î¿Í¡¹¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î²ÈÂ²´é¹ç¤ï¤»¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Ç¯»ÏÊüÁ÷¤ÎÂè14½µ¤ÏÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë½µ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè13½µ¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó2¿Í¤ÎÎø¤¬¼Â¤ë²ó¤Ç¤¢¤ëÂè65ÏÃ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¡¢Âæ»ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤¿髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êµÓËÜ¤¬¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁ°¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈá°¥¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤ËÈ¯»¶¤µ¤»¤ëÎø¤Î´î¤Ó¤È»Ä¹ó¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¾åµþÊÔ¤ÎÂè4½µ¤Ç°ìÅÙ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¶äÆóÏº¤È¤ÎÎø¤òºÆ¤ÓÉâ¾å¤µ¤»¤Æ¤Þ¤ÇËÜºî¤¬¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Îø¤Î¸÷·Ê¤À¡£Âè1½µÂè4ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¿å»àÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤ÈÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢°äÂÎ¤Î¿ÈÆâ¤È»×¤·¤¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈá¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§µÓËÜ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½Ìë¤ÊÌë¤Ê¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¡Öº¨¤á¤·¤µ¡×¤È¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö²øÃÌ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡2¿Í¤¬½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ç·ëº§¤òÀÀ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè14½µ¤Ï¡¢²¿½µ¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿Îø¤ÎÏÃ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤Æ¡¢¡Ö²È¡×¤ÎÏÃ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êó½·¤Ç¤¢¤ë¡Ö20±ß¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö¼çÉØ¤Î²È»öÏ«Æ¯¤ÎÊó½·ÌäÂê¡×¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤½µ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â½¨°ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·àÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉ½¸þ¤Ê¿²º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ËÜºî¤Ë¤Ï1¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ëÅÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¾¾¹¾¤ËÍè¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ëÐíâ×¤Î»ëÅÀ¤À¡£
¡¡Âè5½µÂè23ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦¾¾¹¾¤ÎÄ«¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢Âè3½µÂè11ÏÃ¤Ç¥È¥¤¬Ä»¼è¤«¤éÍè¤¿É×¡¦¶äÆóÏº¤òÈ¼¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡Ö¡È¾¾¹¾¤Î¿Í´Ö¡É¤ÎÄ«¡×¤ÎÀ¸³è´¶¤¬Þú¤ß½Ð¤ë´¶¤¸¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤·¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¡È°Û¹ñ¡É¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿²ãÄ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢¥È¥¤Î¸ì¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ²øÃÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜºî¤Ï¡Ö°Û¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¾¾¹¾¡¿ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î¡ÖÌÌÇò¤µ¡¦ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤ò²¿ÅÙ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âè69¡¦70ÏÃ¤Î¾¾Ìî²È¡¦±«À¶¿å²È¤Î¡Ö²ÈÂ²´é¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡×¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ê¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà¤é¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢¼Ú¶â¤À¤é¤±¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ÈÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤¬²ÈÄ¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ê¤¬¹â¤¤¡×±«À¶¿å²È¤Î¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤È»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤òÎ©¤Æ¡¢¡Ö¿ÆÀÌ¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»°Ç·¾ç¡×¤È¡¢»ö¼Â¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶¦Æ±ÂÎ¤Î³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤³¤½¤è¤ê°ÛÍÍ¤Ë±Ç¤ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö·úÁ°¡×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁí·è»»¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢·òµ¤¤Ë2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¥È¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌû²÷¤Ê²ÈÂ²¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÏÄ¤Ê¹½Â¤¤òÏªÄè¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢Åö½é¤Ï¡Ö»ÎÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¡×¤ä¡Ö²È¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊø¤ìµî¤Ã¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤æ¤¨¤Î±³¡×¤¬ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤Î¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¤¬¥¿¥Ä¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉð»Î¤ÎÀ¤¤¬ÆÍÇ¡½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤È¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÊÂÎó¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Î¾ï¼±¡×¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡ÊÂè9½µÂè43ÏÃ¡Ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ú¥êー¡×¤³¤È¥Ø¥Ö¥ó¤òÈà¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥¨¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤ÁÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢Êª¸ð¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤ò²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«¤é¤½¤ÎÊÑ²½¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¡£¡Ö½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡È¤À¤é¤¯¤½¤¬¡É¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿µã¤¾Ð¤¤¤ÎÂè70ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÆ£¸¶Æà½ï¡Ë