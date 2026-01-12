¡Ú²¦¾Àï¡Û±ÊÀ¥¶åÃÊ¡¡¡ÈÆÃµÞÎÁ¶â¹¶¤á¡É¡¡2¶Ú¤ËÊâ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÊâ¡¢¶ðÂ»¤è¤êÂ®ÅÙÍ¥Àè¡¡³«Ëë½éÆü¤«¤éÈ×¾å¶ÛÇ÷
¡¡¡þALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶ÉÂè1Æü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡¦³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¡Ë
¡¡¾´ý¤ÎÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡ËÂè1¶É¤Ï11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¤ÇÂè1Æü¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè¼ê¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬69¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤¿¡£63¼êÌÜ¤Ë¹©É×¤Î°ì¼ê¤òÈäÏª¤·¤¿±ÊÀ¥¤ËÂÐ¤·¡¢4Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í´Þ¤à6´§¡á¤Ï2»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¹¹Í¤ËÆþ¤ê¡¢½éÆü¤«¤éÈ×¾å¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Ï12Æü¸áÁ°9»þ¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡´¨É÷¿á¤¤¹¤µ¤ÖÎäµ¤¤Ê¤É¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£ÂÐ¶É¾ì¤Î¶õµ¤¤Ïº£¤Ë¤âÊ¨Æ¤¹¤ë¤«¤ÎÍÍÁê¤À¡£¸á¸å6»þ¤ËÎ©²ñ¿Í¤Î¿ÀÃ«¹»ÖÈ¬ÃÊ¡Ê64¡Ë¤«¤éÉõ¤¸¼ê¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿±ÊÀ¥¤ÏÀ¸³ÀÎÊ¿Í»°ÃÊ¤ËÎßÀÑ¾ÃÈñ»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¡£30ÉÃ¤Û¤É¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¡ÖÉõ¤¸¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼ê¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Ø¤Î¿Ê¹Ô¤òÁª¤ó¤À¡£Æ£°æÀï¤Ç¤Ï44¶ÉÌÜ¤Ë¤·¤Æ16²óÌÜ¤Î½Ð¸½¤À¡£ÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¤À¤±¤Ë¡¢¸¦µæ¤Î¿¼ÅÙ¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹Â¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ¤â¤µ¤é¤ËÀè¤¬¤¢¤ë¡£¾´ý¤Î¿¿¼Â¤òÄÉµæ¤¹¤ëµáÆ»¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¹¥¤Î¶µºà¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¶ðÁÈ¤ß¤ò½ª¤¨¤ë¤Èç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀéÆü¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¥±¡¼¥¹¤â¿ôÂ¿¤¤¡£¤À¤¬±ÊÀ¥¤Ï47¼êÌÜ¢¥4¸Þ·Ë¡ÊÂè1¿Þ¡Ë¤È³«Àï¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤¬¡Ö¿¿·õ¡×¾¡Éé¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë·ã¤·¤¤¼ê½ç¤À¡£
¡¡¶Ã¤¤Î°ì¼ê¤Ï63¼êÌÜ¤Î¢¥2Ï»Êâ¡£2¼êÁ°¤Î¢¥2¸ÞÊâ¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¼ê¶Ú¤Î¡Ö·Ñ¤®Êâ¡×¤À¡£ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ï±þ¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£°æ¤ÎÊâ¤òÏ»ÃÊÌÜ¤Þ¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¡£4È¬¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¶â¤ò3¼·¤Ë¿Ê½Ð¤µ¤»¡¢2¶åÈô¤òÍí¤á¤Æ¤Î¡ÖËÀ¶â¡×¤¬±ÊÀ¥¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¤¿¿ÀÃ«È¬ÃÊ¤Ï¡Ö1ÊâÂ»¤ÇÆÃµÞÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤À¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢¼é¤ê¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¶â¤òÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹¶·â¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡£1Êâ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢Ää¼ÖÃæ¤ÎÆß¹ÔÎó¼Ö¤ÏÆÃµÞ¤Ø¤È¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤ó¤È¤âÀäÌ¯¤Ê¹¥¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£°æ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯ºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹¶¤á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø¤·³Ý¤±»þÅÀ¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Á°Æü¤Î¸¡Ê¬¤Ç4¸Ä¤ÎÄÉ²Ã¤ò´õË¾¤·¤¿¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¼ê¤òÉÕ¤±¤º¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤ÎÀÝ¼è¤Ïº£Æü¤ÎÂè2Æü¤Ë²¹Â¸¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤ÇºÇ¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡£¡Ê²æËþ¡¡À²Ï¯¡Ë
¡¡¡ÚÉõ¤¸¼ê¤Ï¡©¡Û¢§Î©²ñ¿Í¡¦¿ÀÃ«¹»ÖÈ¬ÃÊ¡¡¢¥Æ±Êâ¡£ËÜÌ¿¤Ï¢¥2Ï»¶â¤À¤¬¡¢¼õ¤±¤Ë²ó¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¼ê¤«¤Ê¡£
¡¡¢§µÏ¿·¸¡¦À¸³ÀÎÊ¿Í»°ÃÊ¡¡¢¥2Ï»¶â¡£±¦¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£