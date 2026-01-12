»°¤Ä»Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼º´Æ£»°·»Äï¤¬Ã±ÆÈ¸ø±é¤ÇÊúÉé¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«Ê¬¤±¤Î¤Ä¤¯»°·»Äï¤Ë¡×
¡¡»°¤Ä»Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Îº´Æ£»°·»Äï¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó2»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÂ³¤±¤¿¿·ÂÎÁà¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥í¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Ç·×550¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖPERFECT¡¡TRIANGLE¡×¤äÍò¤Î¡ÖLove¡¡so¡¡sweet¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤»°¤Ä»Ò¡Ê°ìÍñÀ¡Ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»°ÃË¤Î²Å¿Í¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«Ê¬¤±¤Î¤Ä¤¯»°·»Äï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£