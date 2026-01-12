¡Ú¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì½½Ê¬¡ªÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë
¡¡3Æü´Ö³«ºÅºÇ½ªÆü¤ÎµþÅÔ¥á¥¤¥ó¡ÖÂè60²ó¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡×¤Ï¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÁöµþÅÔ2ºÐS1ÈÖ¿Íµ¤7Ãå¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¤¬´¬¤ÊÖ¤¹¡£2ÁöÁ°¤ËµþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ëÆâ²ó¤ê¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¡£¤¢¤ÎÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢ÃæÃÄ¤«¤é¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤ÈÄ¾Àþ¡¢È´·²¤Î·è¤á¼ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢3ÇÏ¿ÈÈ¾ÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Æ¸åÊý¤«¤é¡£Æ»Ãæ¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¬¤éÄÉÁö¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ï¿¤Ó¤¢¤°¤Í¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊüËÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£·Î¸Å¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ²ó¤ê¤È³°²ó¤ê¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ë¤¬µþÅÔ¥Þ¥¤¥ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿ÉñÂæ¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½Å¾Þ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡£ÇÏÏ¢11¤«¤é1¡¢2¡¢4¡¢6¡¢12¡¢13¡¢15¤Ø¡£