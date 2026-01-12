¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¡¡12Æü14»þ05Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ!!
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12Æü¡¢MUFG¹ñÎ©¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£6¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖFWÆü¹â¸µ¤ÈFWÁÒÃæÍª²ï¡Ê¤È¤â¤Ë3Ç¯¡Ë¤¬»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ëÆÀÅÀ²¦¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±°ì¥Á¡¼¥à¤«¤é2¿Í¤ÎÆÀÅÀ²¦¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿76Ç¯°Ê¹ß¤Ï3ÅÙ¤¢¤ê¡¢96Ç¯¤Î»ÔÁ¥¶¶¤ÎËÌÅè½¨Ï¯¤ÈÆü²¼Î¼¤¬µÏ¿¤·¤¿6ÆÀÅÀ¤¬ºÇÂ¿¡£J2ÂçµÜ¤«¤é³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÆü¹â¤¬¡ÖÆÀÅÀ²¦¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤·¤ÆÍª²ï¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£2¿Í°ì½ï¤Ë³Í¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¿Ê³ØÍ½Äê¤ÎÁÒÃæ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤¬°ìÈÖ¡£¼«Ê¬¤¬2ÅÀ¡¢Æü¹â¤¬1ÅÀ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤ÇÆÀÅÀ²¦¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¢ã°ñ¾ëÀûÉ÷¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¢ä¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢ÅÔÆâ¤Î½É¼Ë¤ÇÈèÏ«²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¡£ÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½à·è¾¡¡¦Î®ÄÌ·ÐÂçÇðÀï¤Î¤è¤¦¤Ë²æËý¤Î¼éÈ÷¤«¤é¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¹Í¤¨¡£Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸¬µõ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¡¢¿å¸Í¡¢ÃÞÇÈÂç¤ËÂ³¤¯°ñ¾ëÀûÉ÷¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸©Àª45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£