¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÁáÂçSOÉþÉôÊ³Æ®¤â¡Ä6Ç¯¤Ö¤êÁáÌÀ·è¾¡¤Ç´°ÇÔ¡¡ÂçÅÄ´ÆÆÄÌÔ¾Ê¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÁáÂç10¡¼22ÌÀÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁáÌÀ·è¾¡¤Ç¡¢Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯Äê´üÀï¡Ê´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¡ËÇÔÀï¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸VºÆ¸½¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁáÂç¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Î´°ÇÔ¤Ç17²óÌÜ¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡£CTBÌîÃæ¼ç¾¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°È¾¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ÏÁê¼ê¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ËÉ÷¾å¤ÎÁ°È¾¤«¤éSOÉþÉô¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½³¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¢¹çÀï¤Ï¸ÞÊ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÏÎôÀª¡£Á°È¾28Ê¬¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎFBÌðºê¤¬´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥·¥ó¥Ó¥ó¤Ë¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¼êÇö¤ÊËÉ¸æ¥é¥¤¥óÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤¿Áê¼êSO°ËÆ£Î¶¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢15ÈÖ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆËÍ¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄÈøÎµÉ§´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤éËÜÍè¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¥¢¥«¥¯¥í¤òÃå¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢3Ç¯À¸¤ÎÌðºê¤â¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡È¹Ó¤Ö¤ë¡É¡×¤È¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤ØÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£