¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡Ûº½Â¼¸÷¿®»á¡¡¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë³ÍÆÀÎ¨¾å²ó¤Ã¤¿ÌÀÂç¤Ë·³ÇÛ
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÌÀÂç22¡¼10ÁáÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡¡Úº½Â¼¸÷¿®¡¡»ëÅÀ¡ÛÌÀÂç¤âÁáÂç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¡¢1½µ´Ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£ÌÀÂç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¡¢ÁáÂç¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤È¤â¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ëÀïÎ¬¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌÀÂç¤Ê¤éFW¡¢ÁáÂç¤Ê¤éÅ¸³«¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¤À¡£¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÌÀÂç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¡ÊWTB¤ÈFB¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤Ç¾å²ó¤ê¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤Ë¤ÏÉþÉô¡¢Ìðºê¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀÂç¤È¤¹¤ì¤Ð¥¥Ã¥¯¹çÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»î¹ç¤¬¥¹¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÁáÂç¤ÏÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ì¤º¡¢Â®¤¤Å¸³«¤Î²ó¿ô¼«ÂÎ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¡¢ÁáÂç¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¤âÅ¸³«¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¥È¥é¥¤¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¹¶¤áµÞ¤®¡×¡ÊÂçÅÄÈø´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¡£¤è¤¯½àÈ÷¤µ¤ì¤¿ÌÀÂç¤ÎËÉ¸æ¤â¡¢ÁáÂç¤Î¥È¥é¥¤¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿ÌÀÂç¤¬¡¢Á°È¾¤Ç11ÅÀº¹¤È¤·¡¢¸åÈ¾ºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì²á¤®¡¢½ªÈ×¤ÎÈ¿·â¤â¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¿Þ¤·¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀÂç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¸µU¡½23ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë