¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¤¬²Æì¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ºòµ¨ÅÓÀä¤¨¤¿Ï¢Â³»î¹ç½Ð¾ì¤ò¡¢ºÆ¤Ó¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì²óÁ´Éô½Ð¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤ÏÊ¿À®À¸¤Þ¤ì½é¤ÎÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤ÇÎòÂå4°Ì¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³»î¹ç½Ð¾ì¤¬1346¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤±¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡ÖÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦Á°¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ºÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È½ÖÈ¯·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ÇÌ¾µå²ñ¤ÎÁí²ñ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤È°ìµ¤¤ËÏ·¤±¹þ¤à¤¾¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶â¸À¤ò¼ø¤±¤é¤ì¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë¹ï¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¡£¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÇ¯ÃË¤¬µÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë