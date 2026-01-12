¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û°ñ¾ëÀûÉ÷¡È¥È¥ê¡É¾þ¤ë!¼¯Åç³Ø±à¡¡¸©Àª45Âç²ñ¤Ö¤êÄºÅÀ¤Ø¡Ö¸¬µõ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡¡¼¯Åç³Ø±à¡¼¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¡¡MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢ÅÔÆâ¤Î½É¼Ë¤ÇÈèÏ«²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¡£ÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½à·è¾¡¡¦Î®ÄÌ·ÐÂçÇðÀï¤Î¤è¤¦¤Ë²æËý¤Î¼éÈ÷¤«¤é¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¹Í¤¨¡£
¡¡Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸¬µõ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¡¢¿å¸Í¡¢ÃÞÇÈÂç¤ËÂ³¤¯°ñ¾ëÀûÉ÷¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸©Àª45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£