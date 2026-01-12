À¾Éð¥É¥é2¡¦´ä¾ë¡¡ÇØÈÖ¹æ20¤Î¡Ö±ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×·Ñ¾µ¤À¡ª¡ÖÇØÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦´ä¾ë¡ÊÃæÂç¡Ë¤¬¡Ö±ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¤·¤¿ËÅÄÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·±¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥íº¸ÏÓ¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×AÈÉ¡Ê1·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆâÄêºÑ¤ß¡£½éÆü¤Î2·î1Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤òÌÜ°Â¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¾Ç¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÇØÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£