¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤ÎÂ¼¾å¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö30¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶¤¬ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â¼¾å¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÄ¾¸å¤Ë²ñ¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡Ö30¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ê¡ÖËÍ¤âÉé¤±¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«ÂÐÀï¡©¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê1·îÃæ¤Ë¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£