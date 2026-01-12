¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÌÀÂç¡¡7µ¨¤Ö¤ê14ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¡¡´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ËÂ³¤29µ¨¤Ö¤ê2´§Ã£À®
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÌÀÂç22¡¼10ÁáÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡ÌÀÂç¤¬ÁáÂç¤ò22¡½10¤Ç²¼¤·¡¢7µ¨¤Ö¤ê14ÅÙÌÜ¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÈÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÎÎ¾Êý¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÄ»ÍµÇ·´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿96Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë29µ¨¤Ö¤ê¡£ÂÐ¹³Àï¹õÀ±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤éCTBÊ¿æÆÂÀ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÄ·ëÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤³¤È¤ÇÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÀÄ»´ÆÆÄ¤ÎÂÎ¤¬¹â¡¹¤È3ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤5µ¨ÌÜ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÆ¹¾å¤²¡£²áµî2ÅÙ¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄëµþÂç¤Ë¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤Áê¼ê¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤ò·ü¤±¤¿¡ÖÁáÌÀ·èÀï¡×¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£4Ëü3489¿Í¤Î´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿Âç°ìÈÖ¤Ø¡ÖAll¡¡connect¡Ê¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¡£Á°È¾¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢¹¶·â¿Ø¤ÏSO°ËÆ£Î¶¤¬¤±¤ó°ú¡£FW¤ÈBK¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢ÁáÂç¤ÎFBÌðºê¤äSOÉþÉô¤é¤ÎÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CTBÊ¿¼ç¾¤Ï¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤â´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐ¹³Àï³«ËëÄ¾Á°¤ÎºòÇ¯8·î¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉô°÷¤Ë¤è¤ë°û¼ò¤¬È¯³Ð¡£³«ËëÀï¤Ç¤ÏÃÞÇÈÂç¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Î·ÄÂçÀï¤Ç¤Ï2ÅÀº¹¤Î¿É¾¡¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤¢¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÊ¿¼ç¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÍê¤ë¤¬¸Î¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¡£»þ¤Ë¤Ï4»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢»î¹ç¤ÇÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÄ»´ÆÆÄ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤¬¤ä¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¨¤Æ»Ø¼¨¤»¤ºÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¼çÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤ê¡¢ÂÐ¹³Àï¤ÎÄëµþÂçÀïÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤«¤éÄ¹»þ´ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ÁÀ×¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¡£¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢å«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²áÄø¤¬³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÌó3»þ´Ö½Ï¹Í¡£¡ÖÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤òÁÛÄêÆâ¤Ë¤¹¤ë½àÈ÷¡×¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö´°¿ë¡×¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£