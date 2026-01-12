¥ß¥»¥¹¡¡¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´üOP¶Ê¤Ë·èÄê¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂç¿¹¤¬½ñ¤²¼¤í¤·
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.GREEN¡¡APPLE¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º3Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü¡Ê16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Îß·×3200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡Ö¸Î¶¿¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥óÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¼ïºêÆØÈþ¤Ï¡ÖÁÔÂç¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Í¥¤·¤µ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÂç´¶·ã¤À¤Ã¤¿¡£