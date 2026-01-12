Ê¿°¦Íü¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡ÙÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡õ¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤Ë¡ª¡¡¶Ã¤¤ÎÌòºî¤ê¤ò¹ðÇò
¡¡2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡ÙÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÊ¿°¦Íü¤¬½¢Ç¤¡£Ê¿¤Ï¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë½é»²Àï¤·¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤òÄÉÀ×¤¹¤ë³¤Äì¿Í¤ÎÊ¼»ÎÌò¤Ç¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²èÂè1ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1980Ç¯¤«¤é45ºîÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿44ºîÌÜ¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½µËö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°6½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤45¼þÇ¯¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ëËµ¤é¡¢¸½ºß¤Ï»Í»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÊ¿°¦Íü¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÀ¼Í¥¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤òÄÉÀ×¤¹¤ë³¤Äì¿Í¤ÎÊ¼»Î¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¼»ÎÌò¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤âÌ¿Îá·Á¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¥¥ã¥éÊÑ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ«¤Î»ÅÅÙ¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ÈÄí¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¸å¤âÊÊ¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ê¼»Î¤Î¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë»×¤ï¤º¡ØÌá¤ì¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Ñ¥Ñ¤Ï»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£±é¤¸¤ëÌò¤Î¤³¤È¤È¤«¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸í²ò¤ò²ò¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¼«¿È¤ò¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¥ã¥é¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â·ë¶É»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤¢¤ì¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ÆÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È°ìÆü²á¤´¤»¤ë¤Ê¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¹¥±¥¹¥±Ë¾±ó¶À¡É¡ª¡ÊÊÉ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëË¾±ó¶À¡Ë¡¡»Ò¶¡¤¬³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ï¡¢2·î27Æü¸ø³«¡£
¡¡Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¿Ê¿ °¦Íü¡ÊÊ¼»ÎÌò¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡ª¡©»ä¤¬¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¡¢¶Ã¤¤¤Æ»þ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡±³¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë½Ð¤ë¤Î¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡ÃË¤Î¿²Êý¤¬¤Î¤ÓÂÀ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
É×¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¤é¡Ö¤¨¡©¡¡²¿Ìò¡©¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó¡©¡¡¤Î¤ÓÂÀ¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·Á³¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬Æþ¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
