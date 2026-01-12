ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁûÁ³¡Ö¤Ê¤Ë¡©¡ª¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¿·Âç´Ø¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï11Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·Âç´Ø¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£¿·Âç´Ø¤È¤·¤ÆÎ×¤à½é¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤È»ç¤Î¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÇÛ¿§¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖYes¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¾Ð´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Öyes¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡ª¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥É¥Ô¥ó¥¯¡Ä¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤¤¡Äw yes½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëww¡×
¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÁð¡×
¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡¢¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªÇÉ¼ê¤Ê¡È¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡É¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¡¼¡ª¡×
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï½éÆü¤ËÁ°Æ¬ÆóËçÌÜ¤Î±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£´ó¤êÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
