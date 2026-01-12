¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë¡££±£µ¾¡¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»³ºê°Ë¿¥¤Ë´üÂÔ¡Ä²ÝÂê¤â»ØÅ¦
¡¡µð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë¡££±£µ¾¡¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¤³¤³£³Ç¯¡¢»³ºê¤Ï£±£°¡¢£±£°¡¢£±£±¾¡¤È£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»³À¥¤È»²²Ã¤·¤¿·ò¹¯°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤Åê¼ê¤È¤·¤Æ»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡ÊÇÛµå¤Ê¤É¤ò¡Ë°ìÈÖÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¡¢µåÂ®¤¬²ÝÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÏÌó£±£´£¸¥¥í¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£±£µ£°¤ÏÄ¶¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È£²¥¥í¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï»³ºê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À£±£·»î¹ç¤Ç£¹¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ£±¡¦£¹£²¡£³«Ëë¤«¤é£³£¶¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥ê¡¼¥°µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ö°Ë¿¥¤ÏÆ¨¤²¤ëÈ¯¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡£Ç®¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë