£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¡¡¥Ä¥¢¡¼ÌöÆ°Ãæ¡¡¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ£±£°¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£²£°£²£µ¡Ý£²£¶¡¡£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Î£Ð£Õ£Ì£Ó£Å¡¡£Ï£Î¡Ï¡¡£É£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£±£±·î¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ËÆÍÆþ¡££±£±Æü¤Î£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ê£²£µ¡Ë¡¢£Á£Ó£Á£È£É¡Ê£²£´¡Ë¡¢£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡Ê£²£±¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ý¥½¥¦¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë£±£´¸ø±é¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï
¡¡£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ë¤´¤È¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¿·Ç¯£±È¯ÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤¬£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡£¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤«
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ø³Ú¤·¤à¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯½Ö´Ö¤¬ËÍ¤¬ÎÏ¤òÆÀ¤ë½Ö´Ö¡£´¿À¼¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÆ°¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÝÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡£Á£Ó£Á£È£É¡Ö°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£ÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤Æ£±£°¿Í¤Î±Æ¤¬½Ð¤ë¡£ËÍ¤â´ÑµÒ¤ÎÎ©¾ì¤Ç°ì²ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡ÝºòÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤¤£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥Ã¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡£Á£Ó£Á£È£É¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡ªÊ¡²¬¸ø±é¤Ï²ÈÂ²¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿å¿æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ýº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤«
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼«Ê¬¤¬¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤Ç¤âÌµ°Õ¼±Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ý£µÇ¯¤ÇÍý²ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ï
¡¡£Á£Ó£Á£È£É¡Ö²¹¤«¤µ¡££±£°¿Í¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤ä¤Ä¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ö£Á£Ó£Á£È£É¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£±¿Í¤Ç¤â·ç¤±¤¿¤é¤³¤Î³¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¤éÆú¿§¤ß¤¿¤¤¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡ÝÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¸åÈ¾Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ö¡Ê£²£´Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ë£Ò£Å£Â£Ï£Ï£Ô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤äÉ½¾ð´ÉÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡ÝÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃíÌÜ¤Û¤·¤¤¼«¿È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¹¤´¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡££²£°£²£¶Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿
¡¡£Á£Ó£Á£È£É¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤·¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò£²¤Ä½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£²»³ÚÅª¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤Î£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¤è¤ê¤«¤ÏÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿²»³Ú¤ò½Ð¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý½êÂ°»öÌ³½ê¡¦£Ù£Ç¤¬º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È£³£°¼þÇ¯¡£Îò»Ë¤Î¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿£Ù£Ç¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ëý¤Ç¤¤ë£±£°¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££³£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£³£°¼þÇ¯¤Ë»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶Ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý£µ¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄê¤á¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ´¤Ï
¡¡£Á£Ó£Á£È£É¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼£±£°¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÝºÇ¸å¤Ë¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤¬¹¤±¤ì¤Ð¹¤¤¤Û¤É¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤Ì´¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¢¡£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¡£Ù£Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤ÎÃËÀ£±£°¿ÍÁÈ¡££²£°Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£±Ç¯£³·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯£±·î¤Ë½é¤ÎÆüËÜ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Æ±£³¡Á£µ·î¤Ë½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤âÃ£À®¡££²£µÇ¯£´·î¤Ë½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦¤Ø¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò³ÈÂçÃæ¤À¡££²·î£±£°¡¢£±£±Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£²£°£²£µ¡Ý£²£¶¡¡£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Î£Ð£Õ£Ì£Ó£Å¡¡£Ï£Î¡Ï¡¡£É£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤òµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£