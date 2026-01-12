¡Ú½÷»Ò±ØÅÁ¡ÛÉÔÇËÀ»¡¡4Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤â1¶è23°Ì¡Ö¾Ç¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂè44²óÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¤Î9¶è´Ö42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡·²ÇÏ¤Ï4¶è¶è´ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¶è¤ÇÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï23°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë±¦¸Ô´ØÀá¤òÉé½ý¤·¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£80¡ó¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¤â¼è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£