ÏÂÅÄÎµ¡¡ÍîÇÏÉé½ý¤Ç¾è¤êÂØ¤ï¤ê¡¡º¸ÏÓ¤Èº¸Â¤òÉé½ý
¡¡11Æü¡¢µþÅÔ1R¤ÇÏÂÅÄÎµÆó¡Ê48¡Ëµ³¾è¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥¦¥Æ¥ó¤¬1³Ñ¤Ç¥í¥ó¥Ð¥ë¥É¥·¥Á¡¼¤¬¼Ð¹Ô¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢°È¾å¤¬ÍîÇÏ¡¢¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£ÇÏ¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¡£ÏÂÅÄÎµ¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¸µ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÎëÌÚ¹§»Õ¤Ë¤è¤ë¤Èº¸ÏÓ¤Èº¸Â¤òÉé½ý¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍîÇÏÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È12Æü¤ÎµþÅÔ¤â¾è¤êÂØ¤ï¤ê¡£
¡¡11Æü¤Îµ³¼êÊÑ¹¹¤Ï3RµÈÂ¼¡¢6R¹âÁÒ¡¢7RµµÅÄ¡¢8RÃæ°æ¡¢10R³ÑÅÄ¡¢11R¾¾¼ã¡¢12RµÈÂ¼¡¢12Æü¤Ï1R¢¥ÏÂÅÄÍÛ¡¢3R¾¾»³¡¢4R¢¥ÏÂÅÄÍÛ¡¢9RµÈÂ¼¡¢10R¾¾»³¡¢11R¹â¿ù¡¢12R¾®Âô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£