ºå¿À¡¦¥É¥é£´ÁáÀ¥¡¡£ÊÆâÄêµéÍ§¤È¶¦Æ®¤À¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×Êì¹»¡¦¿ÀÂ¼³Ø±àÆüËÜ°ìµ§´ê¡¡Æ±¤¸¥×¥í¤È¤·¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦ÁáÀ¥ºóÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á¿ÀÂ¼³Ø±à¡á¤¬£±£±Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Êì¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Ê£¿ô½Ð¾ìÃæ¡£µéÍ§¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò»É·ã¤Ë¡¢°ìÂÀè¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥×¥íÀ¸³è¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀäÂÐ¾¡¤Æ¤è¡Ù¤È¤«¡ÊÏ¢Íí¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ãç´Ö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¸ýÄ´¤Ë¼«Á³¤ÈÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆüº¢¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£¡Ö¿ÀÂ¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤º¤ËÌîµåÉô¤â´èÄ¥¤ë¤¾¤È¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î½à·è¾¡¤â¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¸å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡££Ð£ËÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·ãÀï¤Ë¼ê¤Ë´À¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÌîµåÉô¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁáÀ¥¤¬£±¡¢£²Ç¯»þ¤Î£´¶¯¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±àºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£Á´¹ñ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯Æñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö½à·è¾¡¤«¤é¤Ï¡Ê¤è¤ê°ìÁØ¡Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÆü¤â¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Ó£Ç£Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤Î£Ä£ÆÃæÌîÍÛÅÍ¤¬£Ê£²¤¤¤ï¤¡¢£Æ£×ÆÁÂ¼ÉöÂç¤¬£Ê£±Ä®ÅÄ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È±¦ÏÓ¡£Ãç´Ö¤È¶¦Æ®¤·¡¢¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£