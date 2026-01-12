¡ÚµþÅÔ¿·ÇÏÀï¡Û¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡¡º¹¤·ÀÚ¤ë¤â¹â¿ù¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÝÂê¡×
¡¡µþÅÔ2R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¡¢9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÊËÒ±º¡¢Éã¥Ð¥ó¥É¥ï¥´¥ó¡Ë¤¬ÃæÃÄÄÉÁö¤«¤é4³Ñ¤Ç³°¤ò²ó¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤·¤Ö¤È¤¯¿¤Ó¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¿ù¤Ï¡Ö½ª»Ï¡¢±¦¤Ë¥â¥¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÏÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ËÒ±º»Õ¤â¡Öµ¤Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Àþ¡¢±¦¤Ë¤è¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯À©¸æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤ÀÅÓ¾å¤Ç¡¢²ÝÂê¤ò»Ä¤¹Áö¤ê¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¹â¿ù¤ÎÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Çº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£