ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸Þ½½È¨¡¡Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤ØËÜµ¤¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×³°ÌîÁè¤¤¾¡¤Ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Ç¹Åç¡¦½©»³¤é¤È¹Ô¤¦¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¡¢£±£°²ó°Ê¾å¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î£±£±£¸»î¹ç½Ð¾ì¡¢£¶£¶°ÂÂÇ¡¢£±£°»°ÎÝÂÇ¡¢£²£µÅðÎÝ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇ¹â¡£Ãæ·ø¼éÈ÷¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇÎ¨¡¦£²£³£²¤È½ÐÎÝÎ¨¡¦£²£¸£³¤Î¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤ËÂÎ¤¬³«¤¯°ÊÊ¤ò½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¡¢½©»³¤Ë¤âÁêÃÌ¡£¼´Â¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤¹Â¤Ø¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤â¼ø¤«¤ê¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤â¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÂçÌÜÉ¸¤ÏÉÔÆ°¤À¡£ËüÇÈ¡¢¿åÃ«¡¢ÌðÂô¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥Á¡¼¥àÆâ¤Î³°ÌîÁè¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤òÃí¤°¡£