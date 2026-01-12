¡Úºå¿À¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¾Ò²ð¡¡ÉÍÅÄÂÀµ®¡ÛÌÀË¤Î²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹Å·À¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê²£´é
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸×¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÇ÷¤ë¡£ÌÀË¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÀîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤ÏÅ·À¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¡Ê¤Á¤ã¤á¡Ë¡ª¡©¤ÊÀ³Ê¤Î°ìÃ¼¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂÐÌÌ¤Çµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢º£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àîºê´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¤Î»Ñ¡£½é¤á¤ÆÎý½¬¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µÕÊý¸þ¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹²øÊª¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤«¤é¤ÌÂÇµå¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÈô¤Ð¤ó¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼µÕÊý¸þ¤Ø¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÍÅÄ¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ïº¸ÍãÂ¦¤¬¶¹¤¯¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤éÃæ³Ø»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥ì¥Õ¥È¤ËÂÇ¤Ä¤È±Û¤¨¤ë¤«¤é¡¢µÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¡×¤ÈÆü¡¹»ØÆ³¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÈÉû»ºÊª¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Å·À¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼¤ò»È¤¦µ»½Ñ¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶ÚÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤È¤âÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂÇ·â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Àîºê´ÆÆÄ¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÄ¹¤¯¤Æ½Å¤¤¡¢87¥»¥ó¥Á¡¢Ìó1¥¥í¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÉÍÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¡£Åö½é¤Ï¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤äÁÇ¿¶¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç»È¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤È¤«¤Ë¤½¤ì¤ò»È¤ï¤»¤ë¤ÈµÕ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ï¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡£¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë³«²Ö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤âÍ¥ÅùÀ¸¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¥¿¥¤¥×¡£½¸ÃæÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Æü¤È¡¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¥ä¥ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë±óÀ¬Àè¤Ç¿²Ë·¡£ÍâÆü°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤º¡¢Êä½õ°÷¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¹»3Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£ËèÇ¯¥ª¥Õ¤ËÉÍÅÄ¤¬Êì¹»¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²¸»Õ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÊ¬¤«¤é¤Ï¿ÀµÜ¤è¤ê¹Ã»Ò±à¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¡£2·å¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢ÂÇÅÀ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¥¿¥Æ¥¸¥Þ»÷¹ç¤¦¤ó¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡Ö°ì±þ¥ä¥¯¥ë¥È¤â¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£²¸»Õ¤ÏÂçÊ¬¤ÎÃÏ¤«¤é¡¢À»ÃÏ¤Ç¤ÎÌöÆ°¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡ÂÀµ®¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤¿¤¤¤¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È8¡£¹â¹»ÄÌ»»45ËÜÎÝÂÇ¡£18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦234¡¢59°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£25Ç¯12·î¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£