·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×»²²Ã¤Ë°ÕÍß¡¡ÌîµåÉôÉü³è¤Ø¡Ö»°ÅáÎ®¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×£Ð£Ì³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô£Ï£Âº©¿Æ²ñ
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÄÌ»»£·ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë£Ð£Ì³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î£Ï£Âº©¿Æ²ñ¤¬£±£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡£Ï£Â²ñÄ¹¡Ê£µ£·¡Ë¤é£¸£¸¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£·¬ÅÄ»á¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥²¡¼¥à£²£°£²£·´ØÀ¾¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£À¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¡ÖËÍ¤âº£¤Î¤È¤³¤í½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¼é¤ë¡£»°ÅáÎ®¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡££Ð£Ì³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¿ô¤Ï¸½ºßÃæ³ØÀ¸£³£´¿Í¡¢¹â¹»À¸£³£¹¿Í¤ÈÂ¸Â³¤Î´íµ¡¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÏÉô°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿Ã²´ê½ñ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤Î·èÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·¬ÅÄ»á¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÌîµåÉô¤ÎÅÁÅý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÌîµåÉôÉü³è¤ò´ê¤¦¡£
¡¡Æ±¹»¤ÏºòÇ¯ÁÏÎ©£·£°¼þÇ¯¡¢ÌîµåÉô¤ÏµÙÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£·¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö£Ï£Â¤Îå«¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òµ§¤Ã¤¿¡£